Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın vaatlerinden biri olan Gündüz Bakımevlerinden ilki Yatağan ilçesinde 18 Ekim Cuma günü açılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okul öncesi çocuklar için Gündüz Bakımevi projelerine devam ediyor. Özellikle çalışan ailelere büyük kolaylık sağlayan Gündüz Bakımevleri’ne Büyükşehir Belediyesi bir yenisini ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan Gündüz Bakım Evleri’nden biri olan Yatağan Emin Eller Gündüz Bakımevi 18 Ekim Cuma günü açılıyor. Yatağan Hasan Haşmet Işık Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi içerisinde yer alan Gündüz Bakım Evi 40 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi daha önce Menteşe ve Fethiye ilçelerinde hizmete sunduğu gündüz bakım evlerine Yatağan’da yenisini ekleyerek, Emin Eller Gündüz Bakımevlerinin sayısını arttırdı. 13 ilçesi olan Muğla’da Seydikemer ve Ortaca ilçelerinde de Gündüz Bakım Evi açılması için çalışmalar sürüyor.

Zengin Eğitim İçeriği ve Geniş Oyun Alanlarıyla Donatılmış Bakımevi

25-66 aylık öğrencilere hizmet verecek olan Yatağan Emin Eller Gündüz Bakım Evi’nde çocuklara yönelik çeşitli eğitim programları sunulacak. Bu programlar arasında akıl oyunları, değerler eğitimi, İngilizce dersleri, yenilikçi drama, müzik ve ritim çalışmaları, matematik, resim ve sanat etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık ve sosyal etkinlikler yer alıyor. Bakım Evi’nde her biri 20 kişilik ‘Mavi Sınıf’ ve ‘Turuncu Sınıf’ olmak üzere iki sınıf bulunuyor. Ayrıca, çocukların güvenli ve keyifli zaman geçirebileceği geniş bir bahçe ve oyun alanı da tesis içinde yer alıyor.

Başkan Aras; “Gündüz Bakımevlerimizle çalışan ailelerimizin yanındayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras il genelinde ailelerin çocuklarını gönül rahatlığı ile emanet edeceği gündüz bakım evi sayısını arttıracaklarını söyledi ve yerel yönetimler olarak aileler için çok önemli olan bu hizmeti önemsediklerini belirtti.

Başkan Aras; “Seçimlerden önce Muğlamızda Gündüz Bakım evi sayısını arttıracağımızı söylemiştik. Bunlardan ilkini Yatağan ilçemizde hayata geçirdik. Ortaca ve Seydikemer ilçelerimizde Gündüz Bakım evi açılması için çalışmalarımızı başlattık. Ailelerimiz en kıymetli varlıklarını Gündüz Bakım evlerimize emanet ederek gönül rahatlığı ile işlerine gidebilecek. Bu hizmeti çok önemsiyoruz ve 13 ilçemizde ulaşılabilir yapmak için çalışıyoruz” dedi.