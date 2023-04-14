Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından eğitim destekleri çerçevesinde ihalesi yapılan ve yapımına başlanan Yatağan Cumhuriyet Ortaokulu’nun yüzde 97’si tamamlandı.

Vali Yardımcısı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İsmail Soykan, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar ve Yatağan Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Ahmet Yunus Tuna ile birlikte Cumhuriyet Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Mevcutta bulunan ve yıkım kararı alınan Yatağan Cumhuriyet Ortaokulu’nun yeniden yapımına 2021 yılında mevcut binanın yıkımı ile başlandı. Öğrencilerin daha iyi ve modern şartlarda eğitim öğretim görmeleri için yapılan 24 sınıflık yeni ortaokul binasında, fen laboratuvarı, müzik atölyesi, yaşam becerileri atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, FETEMM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) atölyesi, çok kullanışlı salon, beden eğitimi salonu, kantin, rehberlik odası, okul aile birliği odası, teknik ve idari birim odaları ve okul bahçesinde açık spor alanları yer alıyor. Binada merkezi ısıtma ve soğutma sistemi ile jeneratör bulunmaktadır.

Nisan 2023 itibari ile yüzde 97’si tamamlanan Yatağan Cumhuriyet Ortaokulu’nun 19 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yapımı tamamlanarak, eğitim öğretime açılması planlanıyor.