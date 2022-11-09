Manisa’da Türk Kızılay ve AFAD tarafından yatağa bağımlı olan hastaların aileleri ve bakıcılarına, "Genel afet eğitimi, yatalak hastalara müdahale ve ilk yardım eğitimi" verildi.

Manisa’da Türk Kızılay ve AFAD tarafından yatağa bağımlı olan hastaların aileleri ve bakıcılarına, "Genel afet eğitimi, yatalak hastalara müdahale ve ilk yardım eğitimi" verildi.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı ve AFAD Manisa İl Müdürlüğü ile imzalanan "Sevdiklerim Güvende" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan yaklaşık 100 aileye eğitim verilmeye başlandı. Kentte bulunan yatağa bağımlı ailelerin evlerine giden Türk Kızılay ekipleri, kalp masajı, suni solunum, solunum yolu tıkanması ile zehirlenmeler konusunda eğitim verirken, AFAD ekipleri ise genel afet bilinci, yatalak hastalara müdahale, afet öncesi ve afet sırasında yapılması gerekenler konusunda uygulamalı eğitim verdi. Proje ile afet ve acil durumlarda yatağa bağımlı olan hastalara hızlı müdahale edilmesi ve korunması hedefleniyor. Proje çerçevesinde eğitim verilen hasta yakını Enver Artut, aldıkları eğitim ile bilmedikleri birçok konuyu öğrendiklerini söyledi.

Projenin örnek alınarak birçok noktada hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Artut, şöyle konuştu: "Çok güzel ve başarılı bir eğitim oldu. Biz bu eğitimlerle gerçekten sonrasında çok bilgilendik. Bu proje her yerde devam etmeli ve örnek alınmalı. Türk Kızılay ve AFAD’ın çalışmaları çok güzel ve neler yaptığı ortada. Allah sizleri eksik etmesin"

Karakılınçlı Mahallesinde oturan Ümmühan Ökdem ise "Yapılan projeyi çok faydalı buldum. Bizim bilmediğimiz birçok teknikler vardı onları öğrendik. Çok güzel eğitim aldık, güzel teknikler öğrendik. Eğitimden dolayı memnun kaldık, sağ olsunlar" dedi.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanı Atilla Efendioğlu yaptığı açıklamada, "Sevdiklerim Güvende" projesiyle yatağa bağımlı hasta aileleri ile bakıcılarının afet ve acil durumlara karşı daha bilinçli hale geldiklerini söyledi. Projede şu ana kadar 50 aileye eğitim verildiğine dikkat çeken Efendioğlu, şöyle konuştu: "Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı ve AFAD Manisa İl Müdürlüğü olarak hazırladığımız ’Sevdiklerim Güvende’ projesinin başlangıcını yaptık. Proje ile afetlerde nasıl davranılması hususunda yatağa bağımlı hastalarımızın ailelerine eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerde şu ana kadar 50 ailemize ulaşarak eğitim verdik. Proje sonunda ise 100 ailemiz bu eğitimlerden faydalanmış olacak. Umarız ki ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız da böyle büyük afetler olmasın ve bu eğitimlere ihtiyaç duyulmasın. Fakat olursa da projemiz çerçevesinde yatağa bağımlı hastalarımızın yakınlarının bilgilenmiş olmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Projemizi destekleyen tüm paydaşlarımıza ve projede emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Eğitimlerin sonunda ailelere ekipler tarafından afet kiti ve ilk yardım kitapçığı hediye edildi.