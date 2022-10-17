Karşılaşma 3-0 Sivasspor’un galibiyeti ile sona erdi.

Süper Lig’de Giresunspor ile karşılaşan Sivasspor’da başarılı futbolcu Mustapha Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 35. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Yatabare, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı.

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Mustapha Yatabare, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ikinci kez ağları sarstı.

Rıza Çalımbay: “Güzel bir galibiyet aldık”

Rıza Çalımbay: “Güzel bir galibiyet aldık”

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