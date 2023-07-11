Çanakkale Yat Limanı’nda oksijen tüpü dolumu esnasında yaşanan patlama sonrasında ağır yaralanan belediye personeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇanakkaleBelediyesi’ne ait yat limanında görevli Caner Özbek (43) dalgıçların kullandığı oksijen tüplerini doldurmak için çalıştığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Caner Özbek ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralı Caner Özbek, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özbek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Çanakkale Belediyesi tarafından yayımlanan taziye mesajında, “Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yat Limanında görevli arkadaşımız Caner Özbek’i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarımıza ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verildi.