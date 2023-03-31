Son 6 senedir tıraş olamayan, dişini fırçalayamayan ve elma dahi yiyemeyen Yat kaptanı Aykut Keçeci, Medicana International İzmir Hastanesi’nde ameliyat oldu ve tüm ağrılarından kurtuldu.

İzmir’de yaşayan Yat Kaptanı Aykut Keçeci tam 7 yıldır bu ağrılarla yaşıyordu. Gitmediği doktor kalmayan Keçeci, hastalığının trigeminal nevralji olduğunu çok sonra öğrendi. Ameliyata acı içinde giren Keçeci’nin ağrıları, çıktığında yok olmuştu. Kendisini dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Keçeci, “Almanya’daki hekimlerle de görüştüm. Ne hastalığı ne tedavisini bilmiyorlar. Şu an çok mutluyum, elma bile yiyebildim” diye konuştu.

“Alman doktorlara, kendime ait e-nabzımı gösterdim”

Hastalığının ilk başlarında ağrıların dişlerinden kaynaklandığını düşünerek diş hekimine giden Aykut Keçeci, diş sinirlerini yaktırdı ancak ağrıları dinmeyince bu kez kulak burun boğaz uzmanlarına gitti. Yapılan kontrollerde herhangi bir duruma rastlanmayınca ve Keçeciye trigeminal nevralji teşhisi kondu. 39 yaşındaki vatandaş burumu ağrı kesicilerle hafifletmeye çalışırken şunları söyledi, “Normalde doktorlar günde 2-3 tane almamı söylemişlerdi ancak ben 8-9 tane alıyordum çünkü ağrılarım dinmiyordu. Vücudum inanılmaz ödem topladı ve yaralar çıkmaya başladı. İlacın kutusunu bile görünce midem bulanıyordu ancak almadan da olmuyordu. Şiddetli ağrılar olduğunda burnumdan morfin veriliyordu. İşim gereği son 6 aydır Almanya’daydım. Almanya’daki hekimler ne hastalığı ne de tedavisini biliyor. Alman doktorlara, kendime ait e-nabız sitesini açıp oradaki işlemleri ve ilaçları gösterdim yine de anlamadılar” dedi.

“Elma yiyebildim”

Hastalık nedeniyle çok zor yıllar geçirdiğini anlatan Keçeci, “Örneğin dişlerimi fırçalayamıyordum. Yemek yiyemiyordum çünkü ağzımın içine tatlı veya tuzlu bir şey girdiği an ağrı şiddetleniyordu. Tıraş olamıyordum. Anlatılmaz acılar yaşadım. Yat kaptanı olduğum için işim deniz üzerinde ve açık havada. En ufak bir serinlik esip de yüzüme değdiğinde çalışamıyordum acıdan. Yatmak zorunda kalıyordum. Sonra Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’un bu hastalıkla ilgilendiğini öğrendik. Vakit kaybetmeden ameliyata girdim. Ameliyata girerken ağrılarım vardı çıktığımda ağrılar bir anda yok olmuştu, inanamadım. Ben elma yedim, elma bile yiyemiyordum” diye konuştu.

“Diğer adı delirten hastalık”

Hastalığın cerrahi tedavisinin çok fazla sayıda merkezde yapılmadığını dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, hastalığın toplumda “delirten hastalık ya da intihar hastalığı” olarak bilindiğini söyleyerek, “Trigeminal sinirin dağılımı olan üst ve alt çene, yanak ve göz bölgesinde olur. Ağrı zonklayıcı, şimşek çakar tarzda olur. İlaç tedavisi ne yazık ki bir süre sonra yetersiz kalmaya başlar. Bu durumda cerrahi müdahale en kat’i çözümdür. Bu operasyonlarda başarı şansı yüzde 95’tir. Kişi ameliyattan sonra dramatik bir şekilde ağrıdan kurtulur” dedi.