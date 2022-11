Adana’da yaşayan 1 yaşındaki SMA hastası Yasmin Elif Salman için Pozantı Belediyesinin katkılarıyla yardım gecesi düzenlendi. Gecede Yasmin Elif için 60 bin lira para toplandı.

Adana’da kurye olarak çalışan Vedat Salman ile bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan anne Hilal Salman’ın çocuğu olan 13 aylık Yasmin Elif Salman bebeğe, 40 günlük iken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 8 ayrı cihaz ile yaşama tutunma mücadelesi veren Yasmin bebeğin ilaçları ve giderleri aileyi zor duruma soktuğu için Pozantı Belediyesinin katkılarıyla Yasmin Elif bebeğe yardım için bir konser gecesi düzenlendi.

Yardım gecesinde bir öğretmen, 5 belediye personeli ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay sahne alarak sevilen türküleri Yasmin Elif Salman için söyledi. Konser gecesi için önceden satılan biletlerin tüm geliri Yasmin Elif bebeğe destek için aileye teslim edildi.

Gecede konuşan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve 16 ilçe belediye başkanı arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen bu yavruya destek olalım. Bu çocuk Pozantılı değil, Adana’nın evladı, hepimizin evladı. Pozantı Belediye Başkanı olarak ben ve çalışma arkadaşlarımdan oluşan bir sahne grubuyla yemeklerin içine bir tuz olmaya çalıştık. İnşallah tat olmuşuzdur. Yasmin bebeğin sağlığına kavuşması için katkı koymuşuzdur. Pozantı halkına teşekkür ediyorum. Bir şeyler yapıp destek olmaya çalıştık. Lakin Yasmin Elif bebeğimizin o kadar çok paraya ihtiyacı var ki onun Amerika’ya gidip sağlığına kavuşması için sana, bana, ona açıkçası herkesin desteğine ihtiyacı var. Gelin bir olalım birlik olalım bu yavrumuzun elinden tutalım. Bakın 22 yaşındaki annesi bir yaşındaki çocuğunun gözünün içine bakıyor. Ne için bir nefes olma umuduyla çırpınıyor. Lütfen bu çağrımıza kulak verin" dedi.

SMA hastası Yasmin Elif bebeğin annesi Hilal Salman ise, “Böyle bir geceyi organize ederek bizlere yaşam sevinci olan Belediye Başkanımız Mustafa Çay’a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yasmin benim ilk çocuğum. Henüz 22 yaşındayım ama evladımı yaşatmak için mücadele veriyorum. Onu her kucağıma aldığımda her kokladığımda adeta ölümle selamlaşıyorum. Çünkü evladım eğer ki tedavisini alamazsa ne yazık ki biz onu kaybedeceğiz. Onu kaybetmemek için ise her şeyi yapıyorum. Tek isteğim de evladımı yaşatabilmek. Böyle bir gece de bana, eşime ve Yasmin bebeğime umut olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konser gecesine Kaymakam Fatih Karamahmut, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Cem Doğaroğlu, CHP İlçe Başkanı Şenol Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu’da katıldı.