Yalova Belediyesi tarafından vatandaşların hem meslek öğrenecekleri hem de ev ekonomisine katkıda bulunabilecekleri kursların kayıtları başladı.

Yalova Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (YASMEK) Gaziosmanpaşa, Paşakent, İsmetpaşa, Bağlarbaşı ve Bayraktepe mahallelerinde yapılacak. Yeni kurs döneminde hazır giyim, el nakışı, mefruşat, sepet yapımı, okuma-yazma, sabun yapımı, takı tasarım, ahşap boyama, kişisel gelişim, işaret dili, keçeden aksesuar, Kur’an-ı Kerim okuma gibi kurslar yer alacak.

Kurslarla vatandaşlar hem meslek öğrenirken hem de ürettikleriyle ev ekonomisine katkıda bulunabilecekler. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar hakkında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nden bilgili alınabileceği bildirildi.

Ücretsiz kurslara başvuruların şahsen ya da yalova.bel.tr adresindeki duyurular sekmesinde yer alan linkten 11 ağustos cuma gününe kadar yapılması gerekiyor.