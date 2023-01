Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Vefa Hizmeti” projesi çerçevesinde İsmet Kayan ve Sevim Bavkır’ın evlerine misafir oldu. Büyükleri ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, İsmet Kayan ve Sevim Bavkır’ın sıkıntılarını dinledi.

Vefa Hizmeti projesi çerçevesinde evi temizlenen aileleri her fırsatta ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Atakent Mahallesi’nde ikamet eden ve 10 yıldır yalnız yaşayan İsmet Kayan’ın evi evine misafir oldu. İsmet Kayan ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, bir süre sohbet etti. Ziyarette Başkan Fadıloğlu, İsmet Kayan’ın istek ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, daha sonra yine aynı mahallede ikamet eden ve 7 yıldır yalnız yaşayan Sevim Bavkır’ı evinde ziyaret etti. Bavkır ile de yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, Bavkır’ın sorunlarına ortak oldu. Vefa Hizmeti’nin kendisi açısından büyük bir hizmet olduğunu belirten Sevim Bavkır, Başkan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

“Büyüklerimizi ziyaret edip, hayır duasını alıyoruz”

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Tabii ben öncelikle İsmet amcamıza sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Yalnızlık, Allah’a mahsus ama hayatın içerisinde her şey ile karşılaşabiliriz. Bu durumda da belediye olarak bizler de büyüklerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Yalnız yaşayan büyüklerimizin temizliği ile ilgili, kişisel bakımlarıyla ilgili sağ olsun Vefa Hizmeti’ndeki kardeşlerimiz, büyüklerimizi ziyaret ediyor. Bizler de imkanlar dahilinde büyüklerimizi ziyaret edip, hayır duasını alıyoruz. Bugün İsmet amcamızın evine geldik, misafir olduk. Ben İsmet amcamıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Rabbim kendisine sağlık, sıhhat afiyet versin. Büyüklerimize hizmet etme noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Biz, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimizin emrindeyiz” ifadeleri kullandı.

“Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin”

Başkan Fadıloğlu’nun ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmet Kayan, “Bugün Başkanımızın beni ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oldum. Allah, kendisinden her zaman razı olsun. Başkanımız sağ olsun bizimle her zaman ilgileniyor ne tür sıkıntımız olursa elinden gelen her şeyi yapıyor. Allah, Başkanımızın işini gücünü rast getirsin. Sağ olsun kızlarımız geliyor, evimin temizliğini yapıyor. Allah, kızlarımızdan da razı olsun. Kızlarımız sayesinde evim her zaman temiz ve düzenli. Bunun yanında berber arkadaşımız da geliyor, beni tıraş ediyor. Allah, hiçbir zaman devletimize, milletimize zeval vermesin, Allah, hiçbir zaman devletimizi başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.