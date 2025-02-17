Kocaeli’de olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bu günlerde başvurusunu yapan ancak kartını teslim almaya gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşın 41 kartlarını evlerine kadar teslim ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha hızlı, kaliteli ve güvenli bir sosyal yardım ağı yürütme gayesiyle oluşturduğu 41 kart projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşa gıda, giyim, yakacak yardımı gibi pek çok kalemde destek olmaya devam ediyor. Başvuruların SİM üzerinden alındığı destek programında vatandaşlar, 41 kartlarını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na gelerek elden teslim alabiliyor. Kar yağışının etkisini gösterdiği ve olumsuz hava koşullarının yaşandığı bu günlerde Büyükşehir, başvurusunu yapan ancak kartını teslim almaya gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını evlerine kadar teslim ediyor. Bu kapsamda Kandıra’nın Kurtyeri mahallesinde yalnız yaşayan ve kartlarını alamayan 65 yaş üstü bireylere 41 kartları Büyükşehir personeli tarafından getirildi.

Kartlarını teslim alan vatandaşlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir’e teşekkür etti.