Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maaş veya parasını çekmek isteyen 400’ü aşkın yaşlı ve engelliyi 500 bin liradan fazla zarara uğrattığı ortaya çıkan banka çalışanı A.E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziraat Bankasının şubesinde gişe memuru olarak çalışan A.E.’nin eksik ücret yatırdığından şüphelenen bir vatandaş durumu önce banka yetkililerine bildirdi. Güvenlik kamerası incelemelerinde söz konusu personelin ücretleri eksik ödediği, dekontları da müşteriye imzalattıktan sonra çöpe attığı ortaya çıktı. Bunun üzerine banka müfettiş çağırdı. Müfettiş incelemesiyle mağdur edilen kişilerin 400’den fazla olduğu ortaya çıkınca Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bankaya gelen yaşlı ve engellilere çay ikram etme, sıra almadan işlem yapma gibi yakın ilişkiler kurduğu öne sürülen A.E.’nin, işlemlerde müşterilerin alacaklarını eksik ödediği tespit edildi. Şüphelinin bu yolla müşterileri 500 bin lira zarara uğrattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.