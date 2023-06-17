Her Bayram öncesi yatalak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz tıraş hizmeti veren Muğla Büyükşehir Belediyesi bu hizmetine devam ediyor.

Sağlık alanında Muğla’ya birçok yenilik kazandıran ve vatandaşların yanında olmaya devam Muğla Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ihtiyaç sahipleri vatandaşların bayram tıraşını yapıyor.

Evde bakım ve bayram tıraşından çok memnun kaldıklarını söyleyen Özgül Bulut “ Babam felç geçirdi ve 1 yıldır yatalak. Bir komşumuz Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmeti verdiğini söyledi. Müracaat ettik ve 1 yıldır bu hizmeti alıyoruz. Babamın her türlü bakımını yapıyorlar. Bayram tıraşı için telefon açmıştık. Geldiler saç ve sakal tıraşı yaptılar. Tırnaklarını dahi kestiler. Büyükşehir Belediyemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Babasının yatalak olduğunu evden çıkamadığı için eve berber çağırdıklarını ancak berberlerin gelmediğini söyleyen, Nurel İlhan “Babam rahatsızlığı dolayısıyla evden dışarı çıkamıyor. Bu güne kadar kaç defa eve berber çağırdık. Ama hiç birisi gelmedi. Büyükşehir Belediyesini aradık evde bakım hizmetinden faydalanmak istediğimizi söyledik. Hem babam için hem de bizim için çok iyi oldu. Şimdi de bayram tıraşı için geldiler. Babamda bundan çok mutlu oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e ve belediye çalışanlarına bu hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Hepsinin bayramlarını şimdiden kutluyorum” dedi.

Evde bakım hizmetlerinden faydalanan Gülşen Kalay “ eşim traktör kazası geçirdi. Belden aşağısı tutmuyor. Çocuklarım Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmetinin olduğunu söyledi. Müracaatta bulunduk. Ekipler düzenli olarak gelip hizmet veriyor. Hastaneye gideceğimiz zaman gelip götürüyorlar. Kendisi tıraş olamıyor. Ekipler bu gün geldi bayram tıraşını yaptı. Belediyemizin bu hizmetinden çok memnunuz” dedi.