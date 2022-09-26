İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Balçova Belediyesi, ‘Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz’ projesiyle ilçedeki yaşlıların ve engellilerin hayat kalitesini yükseltmek amacıyla iş birliği gerçekleştirdi. Üniversite-şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olan projeye ilişkin protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından imzalandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Balçova Belediyesi, ‘Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz’ projesiyle ilçedeki yaşlıların ve engellilerin hayat kalitesini yükseltmek amacıyla iş birliği gerçekleştirdi. Üniversite-şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olan projeye ilişkin protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından imzalandı.

İzmir’in yaş ortalaması en yüksek ilçelerinden biri olan Balçova’da uygulanacak örnek proje çerçevesinde, belediye bünyesindeki spor tesislerinde yaşlılara ve engellilere egzersiz eğitimleri verilecek. Sağlıklı egzersiz yöntemleri sayesinde fiziki yönden güçlenecek ve ağrılarından kurtulma fırsatı bulacak yaşlılar ve engelliler, sosyal açıdan da kendilerini geliştirecek. İzmir Ekonomi Üniversitesinin ev sahipliğinde çeşitli konferans ve etkinlikler düzenlenecek, Balçova’daki kampüsün kapıları yaşlılar ve engellilere açılacak. Projeye ilişkin tüm duyurular, düzenli olarak Balçova Belediyesi tarafından yapılacak. İki kurum arasındaki iş birliğine ilişkin protokolün imza töreni, İEÜ Mütevelli Heyet Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın yanı sıra İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Öğce, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlgi Şemin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Şermin Tükel, Balçova Belediye Başkan Yardımcısı Seray Zünbülcan, Engelli Hakları Masası ve Spor Müdürlüğü yetkilileri ve akademisyenler katıldı.

“Temel önceliklerimiz arasında”

Törende konuşan Rektör Aşkar, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de insan ömrünün uzadığına dikkat çekerek yaşlılara yönelik projelerin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Engellilerin yaşamına dokunacak çalışmalar yapmayı da temel önceliklerden biri olarak gördüklerini söyleyen Aşkar, Balçova Belediye ile imzalanan protokolün her iki konuyu da içine alması açısından çok değerli olduğunu vurguladı. Rektör Aşkar, “Üniversiteler, nitelikli bilgi üreten kurumlar olmasının yanı sıra toplumsal gelişime katkı sağlayan, bireylerin sorunlarına çözüm getiren yapıda olmalı. Üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olarak oluşturduğumuz ‘Kampüsİzmir’ modelimizi de bu düşünce doğrultusunda geliştirerek sürdürüyoruz. Balçova Belediyesi ile yaptığımız iş birliğini çok önemsiyor, örnek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Projenin ortaya çıkmasında emeği olan herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yoğun katılım bekliyoruz”

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise İzmir’in yaş ortalaması en yüksek ilçeleri arasında yer aldıklarını hatırlatarak proje ile yapılacak tüm etkinliklere yoğun bir katılım beklediklerini söyledi. Belediye olarak ilçenin engelli haritasını oluşturduklarını söyleyen Çalkaya, bu sayede engellilerin durumu hakkında sürekli bilgi sahibi olma imkanı yakaladıklarını ifade etti. Başkan Çalkaya, “Yaşlılarımız ve engelli bireylerimizin yaşam kalitesini artıracak, sıkıntılarını çözecek, hem fiziki hem de ruhsal yönden daha iyi olmalarını sağlayacak projeler üretiyoruz. Çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz ve vatandaşlarımız için oldukça faydalı olacağına inandığım iş birliği de bu yönde attığımız etkili bir adım oldu. Üniversitemize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.