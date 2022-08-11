Samsun’da yaşlılara yönelik Saklı Cennet Ayvacık gezisi düzenlendi.

Samsun’da yaşlılara yönelik Saklı Cennet Ayvacık gezisi düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşların ilçelerin tarihi, doğal, kültürel ve turistik yerlerini görüp tanımaları amacıyla bu yıl üçüncüsünü organize ettiği yaz gezilerine başladı. 2022 yılı turlarının ilk adresi, doğal güzellikleriyle saklı cennete benzetilen Ayvacık oldu. Tabiat harikası ilçeyi dolaştıktan sonra gemiyle gezintiye çıkan yaşlılar, eşsiz manzarayı seyretti.

Yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinde çalışmalarıyla örnek hale gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi, geleneksel ilçe yaz gezileri düzenliyor. Bu yıl ki geziler, evli veya yalnız yaşayıp ekonomik imkanı bulunmayan 65 ve üzeri 250 yaşlı vatandaşı kapsıyor. Onların aktifleşmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı hedefleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yılın ilk ilçe gezisi için baraj gölünü çevreleyen ormanlarıyla öne çıkan ve görenleri kendine hayran bırakan Ayvacık’ı seçti. İkincisi Şahinkaya Kanyonu ile ünlenen Vezirköprü ilçesine yapılacak turlar, Akdağ Kayak Merkezi, Doğal Ladik Gölü ve Ambarköy Açık Hava Müzesi’ne sahip Ladik ile devam edecek. Sonrasında Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ni gezecek yaşlılar, kent merkezinde ise Batıpark, Doğupark ile müzeleri ziyaret edecek.

Bol bol hatıra fotoğrafı çektirip günün keyfini çıkardılar

Sabah saatlerinde müdürlüğe bağlı özel araçlarla evlerinden alınan 40 yaşlı vatandaş, Millet Bahçesi’nde toplandı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsle 70 km uzaklıktaki Ayvacık ilçesine götürülerek, Ayvacık Sosyal Tesisleri’ndeki öğle yemeğinin ardından ilçeyi gezdi. Eynel Köprüsü’nün üzerinde doğayı seyreden vatandaşlar, Samsunum-2 gemisiyle de baraj gölünde tur attı. Suyun üzerinde süzülen gemide bol bol hatıra fotoğrafı çektirip manzaranın tadını çıkaran yaşlılar, yorucu ve keyifli bir günün ardından tekrar evlerine bırakıldı. Gezinin sonunda mutluluklarını dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, gezilerin yaşlılar için önemli aktivite haline geldiğini söyledi. Baş, “Büyükşehir Belediyesi olarak evlerinden çıkamayan, kültürel ve sosyal açıdan iletişim kuramayan, sosyalleşme sorunu yaşayan yaşlılarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Kendilerini çok fazla yormadan kaynaşarak güzel zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Hayatında ilk defa gemiye binen, semtinden ilk kez dışarı çıkanlar var. Bu yılın ilk gezisini Ayvacık ilçesine yaptık. Ziyadesiyle memnun kaldılar. Onların hayranlık ve heyecan dolu bakışları bizleri de mutlu etti. Gezi turlarımız, belli aralıklarla devam edecek” dedi.