Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlıları ziyaret ederek hediye paketi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ulu çınarlara yaşlı birimi aracılığıyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi belirlediği adreslerde yaşayan kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlılara şeker ve kolonya paketlerinden oluşan hediyelerini dağıttı.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanında bulunan yaşlılar biriminde hazırlanan hediye paketleri, ekipler tarafından yaşlıların ikamet ettikleri adreslere bırakıldı.