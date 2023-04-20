Tuzla’daki 3-6 yaş arasındaki çocuklar ve lise öğrencileri, Yaşlılar Merkezi’ne giderek 65 yaş üstü büyüklerini ziyaret edip bayramlarını kutladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Medeniyet zincirinin halkalarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Mutlu olduğum bir organizasyon çünkü geleceğimizi kuracak olan ve inşa edecek olan gençlerimiz bugünümüzü inşa etmiş olan büyüklerimizle buluşuyor” dedi.

Tuzlalı minikler ve gençler, Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret ederek yaklaşık 50, 65 yaş üstü büyüğün ellerini öptüler. Programda 65 yaş üstü büyükler duygu dolu anlar yaşadılar. Yaşlılar Merkezi sakinlerinin bayramını kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz aslında medeniyet zincirinin halkalarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Mutlu olduğum bir organizasyon çünkü geleceğimizi kuracak olan ve inşa edecek olan gençlerimiz bugünümüzü inşa etmiş olan büyüklerimizle buluşuyorlar” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ve 65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile vakit geçirebilecekleri, spordan eğitime, tarımdan müziğe kadar birbirinden farklı programların düzenlendiği Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinlerine unutulmaz bir bayram sürprizi düzenlendi. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’ne giden 3-6 yaş arası minikler ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’ne giden lise öğrencileri Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret ederek yaklaşık 50 büyüğün ellerinden öperek hediyeler dağıttılar. Programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Müşerref Pervin Tuba Durgut da katıldı. Programda 65 yaş üstü büyükler duygu dolu anlar yaşadılar.

“Medeniyet zincirinin halkalarını güçlendirmeye çalışıyoruz”

Programda açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, “Biz aslında medeniyet zincirinin halkalarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Her bayramda yaşadığımız bu mutluluk, çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimizin bu yaşlılar evimizdeki buluşması, bu mutluluk ve bu dayanışma aslında medeniyet halkamızı güçlendirmek için. Mutlu olduğum bir organizasyon çünkü geleceğimizi kuracak olan ve inşa edecek olan gençlerimiz bugünümüzü inşa etmiş olan büyüklerimizle buluşuyorlar. Bu halkayı güçlendiriyoruz ve bu halkanın güçlenmesi demek; geleceği mutlaka inşa etmek için geçmişe bakmak lazım” dedi.

“Ramazan’da büyüğe hürmet, medeniyetin önemli bir değeri”

Başkan Yazıcı, "Gençlerin bu birikimden aldıklarıyla beraber geleceğe bakış açıları olacak. Ramazan Ayı’ndayız burada büyüğe hürmet, medeniyetin önemli bir değeri. Yaşlılar Merkezi’ndeki tüm organizasyonlarla beraber bayramlaşmak da aslında paylaşmak demek; sevinçlerimizi büyütmek, bazen de dertlerimizi azaltmak için paylaşmak muhteşem bir ortam oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum, büyüklerimizin ellerinden, katılan gençlerimizin de gözlerinden öpüyorum İyi ki varlar” dedi.