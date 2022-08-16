Yaşlı bireyler özellikle salgın döneminde dışarıya çıkamamış, sosyalleşememiş bununla birlikte kaygı düzeyleri de artış göstermesi sebebiyle Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) Sosyal Hizmet Birimi 65 yaş üstü bireyler için Yaşlılar Kulübünü kurarak üyelerin 6 hafta boyunca sağlıklı ve sosyal hayattan kopmadan hayatlarına devam edebilmelerini hedefleyen çalışmalar yürütüyor.

Yaşlı bireyler özellikle salgın döneminde dışarıya çıkamamış, sosyalleşememiş bununla birlikte kaygı düzeyleri de artış göstermesi sebebiyle Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) Sosyal Hizmet Birimi 65 yaş üstü bireyler için Yaşlılar Kulübünü kurarak üyelerin 6 hafta boyunca sağlıklı ve sosyal hayattan kopmadan hayatlarına devam edebilmelerini hedefleyen çalışmalar yürütüyor.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), 2008 yılından bu yana yaşlı, bakıma muhtaç, yalnız ve tüm dezavantajlı bireylerin toplumsal yaşamdan kopmadan sağlıklı, kendi kendine yetebilen bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Aktif, sağlıklı, kaliteli yaşlanma, yaşlıların günlük yaşamlarında sosyal, kültürel, ekonomik, zihinsel ve fiziksel aktivitelere katılımı ile mümkün.

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM yaşlılar ve bakım verenlerinin salgın döneminde yaşadığı olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, kendi yaş grupları ile bir araya gelerek sosyalleşmelerinin sağlanması ve olumlu duygulanımın kazanılması için 65 yaş üstü bireylerden oluşan ‘Yaşlılar Kulübü’nü kurdu.

Tanışma ve ısınma oyunları ile başlayan Yaşlılar Kulübü etkinlikleri bedensel, zihinsel ve sosyal olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Ebru, mum yapımı, kabak, taş boyama gibi bedensel faaliyetlerin yanı sıra bulmaca çözme, tangram, scrabble, çiçek dikimi, gezi, piknik gibi sosyal etkinlikler 6 hafta boyunca sürüyor.

Sağlıklı ve aktif yaşlanma düşüncesiyle yaşlı bireylerin fiziksel, zihinsel, sosyal aktiviteler ile destekleyerek onların yaşam kalitesini yükselterek daha sağlıklı yaş almalarını onların sosyal hayattan kopmadan sağlıklı, kendi kendine yetebilen bireyler olarak ve yaşamlarına devam etmeleri hedeflenmektedir.