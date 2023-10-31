Adıyaman’ın Besni ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlara tekne turu yaptırıldı.
Besni Kaymakamlığı öncülüğünde Besni Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri tarafından depremzede yaşlılara tekne turu düzenlendi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde konteyner kentte kalan yaşlılar araçlarla Kızılin köyünde bulunan tekneye götürüldü.
Burada tekneye bindirilen vatandaşlar, Atatürk Barajı ve Fırat Nehrinin birleştiği Kızılin’de tekne turu düzenlendi.