Aydın’da ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylere ulaştırılması için bir araya gelen kadınlar, kolları sıvayarak imece usulü kestikleri makarnalar ile kışa hazırlık yaptı.

Aydın’da ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylere ulaştırılması için bir araya gelen kadınlar, kolları sıvayarak imece usulü kestikleri makarnalar ile kışa hazırlık yaptı.

Aydın’da Aymelek Derneği çatısı altında bir araya gelen hayırsever kadınlar, sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan ve erişte olarak bilinen makarnayı keserek kışa hazırlık yapmaya başladı. Kesilen makarnaların ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaştırılması için kolları sıvayan kadınlar, özenle kestikleri erişteyi evdeki boş odalara sererek kurutmaya çalışıyor.

Kesilen ev makarnalarının yaşlılar için hazırlandığını ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş; “Aymelek Derneği olarak bugün bütün kızlar toplandık. Demek ki önemli işimiz var. Hep beraber imece usulü makarna kestik. Efeler, Germencik ve Söke ilçelerimizdeki yaşlılarımız yumuşacık yesin diye. Afiyet olsun. En güzel cümle, içinde sevgi kelimesi olanmış ve en güzel yürek ise içinde sevgi besleyen yürekmiş. İşte ben de bunu benimle birlikte olanlarla yaşıyorum. Yaşlı ve engellilerimiz sıcacık yemeklerle mutlu oluyor. Yüzlerindeki ifadeyi, dillerindeki duayı bir görüp duymanız lazım” dedi.