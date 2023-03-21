Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde belediyenin yaşlı evi üyesi Necla Avcuoğulları, ‘iğneli keçe’ tekniğiyle yaptığı resimlerden oluşan sergisini Fikret Otyam Sergi Salonu’nda açtı.

Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmaları, 2014’te başladı. 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü’nde Falez 2 Park’ta, ilk yaşlı evi açıldı. Bunu sırasıyla Fener, Soğuksu, Kızılsaray mahallelerindeki yaşlı evleri izledi. Üyelik sistemiyle hizmet veren, sosyal hizmet uzmanları, gerontologların görev aldığı ve Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Kendimize has sorunlarımızdan ortaya çıkmış kendimize has bir çözümdür” diye anlattığı yaşlı evlerinin 5’incisi ise Konuksever Mahallesi’nde geçen yıl açıldı.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda ise yaşlı evi üyesi, emekli öğretmen Necla Avcuoğulları, ‘iğneli keçe’ tekniğiyle yaptığı resimlerden oluşan sergisini açtı. Belediye fuayesinde bulunan Fikret Otyam Sergi Salonu’nda açılan serginin açılışında Avcuoğulları’nı yaşlı evlerinden arkadaşları yalnız bırakmadı. Avcuoğulları’nın 40’a yakın çalışmasının olduğu sergi 24 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek.