1 Ekim Yaşlılar Günü nedeniyle, hayatlarını Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde sürdüren yaşlılar için gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

1 Ekim Yaşlılar Günü nedeniyle, hayatlarını Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde sürdüren yaşlılar için gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ekim ayının ilk günü kutlanan Dünya Yaşlılar günü dolayısıyla Huzurevi sakinleri için bir dizi etkinlik düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda ulu çınarlar güne Huzurevi bahçesinde hazırlanan kahvaltıyla başladı. Programa katılan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift kahvaltı sonunda yaşlılara günün anısına hediye vererek, misafirlere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diledi. Daha sonra huzurevi sakinlerinin boş vakitlerini değerlendirdiği resim atölyesi ve kütüphane ziyareti gerçekleştirildi. Huzurevi salonunda devam eden programda şiir dinletisi sunuldu ve huzurevi sakinleri katılımcılarla bol bol sohbet etti. Huzurevi’nde kalan Yüksel Erdoğdu kendi kaleme aldığı şiirleri konuklar için seslendirdi. Hatırlanmanın çok anlamlı olduğunu dile getiren büyükler, Belediye görevlilerine çok teşekkür etti.