Zonguldak’ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde fiziksel aktivite ile farkındalık oluşturdular.

Zonguldak’ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde fiziksel aktivite ile farkındalık oluşturdular.

Türkiye’de her yıl kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri bu yıl “Fiziksel Aktivite” tema olarak belirlendi. Bu bağlamda farkındalık oluşturmak için Kdz. Ereğli İzmirlioğlu Huzurevinde kalan yaşlılara İl Sağlık Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Birimi ve Kdz. Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezi personelleri tarafından fiziksel aktivite etkinliği düzenlendi.

Fizyoterapist Serkan Bektaş tarafından yapılan sunum sonrası esneme germe hareketleri yapıldı ve konu ile ilgili broşürler dağıtıldı.