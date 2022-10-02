Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla, Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği’ne gezi düzenledi. Etkinlikte Yaşlı Destek Birimine kayıtlı 20 vatandaş hem ata mirasını gezdi hem de sosyalleşti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’ dolayısıyla, Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği’ne gezi düzenledi. Etkinlikte Yaşlı Destek Birimine kayıtlı 20 vatandaş hem ata mirasını gezdi hem de sosyalleşti.

Türkiye’de tarım kredi kooperatifçiliğinin ilk örneği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işlevsel hale getirilen Gazi Çiftliği’nde, kadın ve çocukların sosyal yaşam ve üretime daha fazla katılması için çalışmalar yürütülürken, çiftliğe geziler de düzenleniyor.

Düzenli olarak Gazi Çiftliği’ne geziler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Yaşlı Destek Birimine kayıtlı yaş almışları bir araya getirdi. Servisle Gazi Çiftliği’ne götürülen misafirler, atölyelerden kütüphaneye kadar birçok imkana sahip çiftlik binasını gezdi, ardından Gazi Çiftliği ile ilgili belgesel izledi. Gazi Çiftliği’ni gezerken duygusal anlar yaşayan üyeler, öğle yemeğinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Katılımcılarımız çok memnun kaldılar”

Sağlık İşleri Dairesi Yaşlı Destek Birimi bünyesinde görev alan Gerontolog Cihan Tanrıverdi, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde, Yaşlı Destek Birimi hizmetlerinden faydalanmakta olan üyelerimizi, Silifke’de bulunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Gazi Çiftliği ziyaretine getirdik. Burada Gazi Çiftliği hakkında 15 dakikalık bir belgesel filmi izlettik ve çiftliğe rehberlik ederek onlara çiftliği gezdirdik. Bu sene 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü bu şekilde anmak istedik. Katılımcılarımız çok memnun kaldılar” dedi.

“Bu tür etkinlikleri çok beğeniyoruz”

Geziden çok memnun kaldığını söyleyen Emine Servili, “Bugünkü etkinliklerden dolayı çok mutluyum. Atatürk’ün Gazi Çiftliği’ndeki görüntüleri, resimleri, dizaynları olağanüstü. Çok duygulandım, çok hoşuma gitti. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesini diliyorum ve istiyorum. Çok güzel bir duygu seliydi. Belgeselde, Atatürk’ün yıllar önce yapmış olduğu çiftlik işi, gezmeleri, tarımla ilgili yaptığı çalışmaları izledik. Keşke şu an olsa, yaşasa da daha çoklarını yapsa ülkemiz için” diye konuştu.

Daha önce Gazi Çiftliği’ni duyduğunu, fakat gelme fırsatının olmadığını söyleyen Müzeyyen Çetinkaya ise “Bu güzel havada, bu güzel yerde, görmediğim yerleri gördüm. Çok güzeldi, çok mutlu oldum ama tabii ki üzüldüm de. Yani bazı değerleri maalesef kaybetmiş durumdayız. Böyle güzel bir değere de belediyemizin sahip çıkmış olması ve bunu görmüş olmaktan da çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.