Kastamonu’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, ormanları korumak amacıyla 15 bin fidan toprakla buluştu. Törende konuşan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Kastamonu’da yapılan ağaçlandırma faaliyetleriyle birlikte bugüne kadar 201 bin 223 hektar alanın ağaçlandırıldığını belirterek, “Bu ağaçlandırma sahalarına da 198 milyon 967 bin adet fidan dikilmiştir. Kastamonu’nun orman alanının yüzde 23,5’ü ağaçlandırmalarla elde edilmiştir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde her yıl 11 Kasım’da kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde milyonlarca fidan toprakla buluşturuldu. Bu çerçevede ülke genelinde olduğu gibi Kastamonu’da da kurulan “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes” için ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile il protokolü, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Katılımın yoğun olduğu törende konuşan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, “Kastamonu’da 19 ilçemizde 15 bin fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes, insanlığa nefes olacağız. Kastamonu’da “Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes” projesi kapsamında 2024 yılında 500 bin adet fidan yetiştireceğiz. Kadim geleneğimizde ağaçlandırma ve yeşillendirme faaliyetleri çok büyük bir önem arz etmektedir. Bunların başında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul Haliç’te yapılan ağaçlandırma çalışması örnek gösterilebilir. Ülkemizde orman varlığı 22 milyon 900 bin hektardır. Buda ülkemizin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 29,4’ünü oluşturmaktadır, 2024 yılı hedefleri kapsamında 1 milyon 600 bin adet fidan yetiştirilecek 23 milyon 500 bin hektara yani ülkemiz alanının yüzde 30’unu ormanlarla kaplamış olacağız. Kastamonu’da orman varlığı ise 850 bin hektardır. Yapılan ağaçlandırma faaliyetleriyle birlikte günümüze kadar 201 bin 223 hektar alan ağaçlandırılmıştır. Bu ağaçlandırma sahalarına da 198 milyon 967 bin adet fidan dikilmiştir. Kastamonu’nun orman alanının yüzde 23,5’ü ağaçlandırmalarla elde edilmiştir. İnsan ve tüm canlıların vazgeçilmez ihtiyacı olan suyun ve temiz havanın üretilmesi, erozyon, sel ve doğal afetlerle mücadele, çevre konusundaki farkındalığı yükseltmek, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, toplamdaki orman sayısını arttırmak, ülkemizdeki orman alanlarını arttırma amacıyla geleceğe nefes, insanlığa nefes olmak için Milli Ağaçlandırma Günü, 2019 yılından itibaren Valiliklerimizin koordinasyonunda kutlanmaktadır. İlimizde yaşayan orman köylülerimizin gelir ve refah seviyelerini yükseltmek, nüfusun dengeli ve düzenli ve daha sağlıklı beslenmesine imkan sağlamak, yöresel ürünlerin işlenerek markalaşmasına yardımcı olmak gayesiyle ağaçlandırma çalışmalarında öncelikle meyve türlerini tercih ediyoruz. Özellikle bu türler kızılcık, alıç, ahlat, badem, ceviz, defne ve üryani ereği gibi türleri tercih ederek bu amaca hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu kapsamda bugün ilimizde 15 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Dikeceğimiz fidanlar meyve fidanıdır. Cennet vatanımızın bizlere bıraktığı Kastamonu’nun dünyaca ünlü ormanlarını geliştirmek, korumak, gelecek nesillere daha köklü ormanlar bırakma gayesiyle çağın gerektirdiği bilimsel ve teknik imkanları en üst seviyede kullanarak toplumun refah düzeyini yükseltmeye çalışarak, gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışan mesai arkadaşlarımı kutluyorum ve bu çalışmalarımıza da bundan sonra devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan davetliler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikiminden sonra katılımcılara etli pilav ikramında bulunuldu.