Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ’Sağlık İçin Kaplıca’ hizmeti sayesinde yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin yakınlarından oluşan 112 aile, sonbahar döneminde 4 günlük ücretsiz tatil yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşları aileleriyle ücretsiz bir şekilde farklı programlarda ağırlamaya devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla Taraklı’da satın alınan devre mülklerde her yıl yapılan ’Sağlık İçin Kaplıca’ programı bunların başında geliyor. Şehrin dört bir yanında bir ele, bir desteğe ihtiyaç duyan her bir yaşlıya ulaşan Yaşlı Destek Merkezi’nin (YADEM) yürüttüğü kaplıca tatili programına talep her geçen gün artıyor. Sakarya’da YADEM’e üye olan 65 yaş üstü vatandaşlar, özel gereksinimli bireyler ve aileleri kaplıca programı çerçevesinde sonbaharda stresten ve sıkıntıdan uzaklaştıkları bir tatil geçirdi. 112 aile farklı tarihlerde 4 gün süren termal otel tatili için Kent Park’ın içinde yer alan YADEM binasından alınarak Taraklı’ya götürülerek tatil fırsatı sunuldu.