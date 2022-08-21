Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yaşlı ve özel bireylere yönelik mehtap turu gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yaşlı ve özel bireylere yönelik mehtap turu gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Aktif Yaşlanma Programı" olan "Hayatın İçindeyim" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen vapurla mehtap turuna, Gölcük, Gebze ve Başiskele’deki Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve yaşlı bakımevleri sakinleri, Başiskele Nice Huzurevinde misafir edilen vatandaşlar ile Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan özel öğrenciler ve aileleri katıldı. Vapurla gezerek mehtabı izleyen yaşlılar ve özel öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

"Duyguyu paylaşmak çok mutlu etti"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği mehtap turuna oğlu Yaşar ile katılan Ayşegül Ersin, "Oğlum, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ne gidiyor, eğitim alıyor. Böyle güzel aktiviteler yapılıyor. Ailece bizler de katılım sağlıyoruz. Çocuklarımız orada eğlenceli vakit geçiriyor. Düzenlenen etkinlikler onları çok güzel motive ediyor. Ayrıca bu mehtap turu bizim için ilk oldu. Oğlum Yaşar Kaan ilk defa tura çıkıyor. Denizi de çok sevdiği için tur farklı geldi. Arkadaşları ile bu duyguyu paylaşmak onu çok mutlu etti. Bütün veliler adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çocuklarımız ve bizler farklı deneyim kazanmış olduk"

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencilerinden olan Mert’in babası Hilmi Arıcan da, "Oğlumla birlikte geldik ve bu mehtap turundan oldukça keyif aldık. Çocuklarımız ve bizler farklı deneyim kazanmış olduk. Bu organizasyonda emeği geçen büyükşehir belediye başkanımıza ve tüm çalışanlara saygılarımızı sunarız, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kocaeli Huzurevi sakinlerinden Yaşar Durmaz, "Bu organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine minnettar olduk. Çok heyecanlıyız. Böylesine güzel bir mehtap turuna katılmak bizi çok heyecanlandırdı. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu.