Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi ile kamu kurumlarının ortaklaşa olarak düzenlediği proje ile 16 kadın kursiyer 100 saatlik hasta ve yaşlı öz bakımı destek eğitim verdi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ise önemli bir ihtiyaç alanının belirlenerek böyle bir projenin hayata geçirilmesinin kadın istihdamına da önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Zonguldak’ta Valilik, Zonguldak BEÜ, İş Kur İl Müdürlüğü, Zonguldak Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü arasında "Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacak Bireylerin Eğitimi" projesi tamamlandı. Mülakatla belirlenen 16 kadına 100 saatlik eğitim verildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerlere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda sertifikaları verildi. Eğitmenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programın açılış konuşmasını Zonguldak BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can yaptı. Can, "Hasta ve yaşlı öz bakımına destek olacak bireylerin eğitimi projesi hem kadın istihdamını desteklemek hem de bakım ihtiyacına cevap üretmek amacıyla ZBEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından tasarlanmış bir projedir. Proje fikri geliştikten sonra Zonguldak Valiliğimiz, Zonguldak Belediyemiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Aile ve Destek Merkezi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, İş Kur İl Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda hasta ve yaşlı bakımına destek olacakların eğitimine destek olacakların projesi çerçevesinde yapılan işbirliği protokolü 7 Ağustos 2023 tarihinde imzalanmıştır. Hem hemşirelik, hem de fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrenci eğitim laboratuvarlarındaki maketlerimiz ve tıbbi ekipmanlar kullanılmıştır. Derslerin tamamlanmasının ardından kursiyerler Atatürk Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi’nde iki gün staj yapmışlardır. Kursiyerler Valilikte gerçekleştirilen mülakatlar sonrasında belirlenmişlerdir. Proje çerçevesinde 16 kadın kursiyere 100 saatlik eğitim verilmiştir. 16 öğretim elemanı gönüllü olarak yer almıştır. Eğitim sonrasında 100 soruluk sınav uygulanmış ve adayların tamamı sınavı başarıyla tamamlamışlardır" ifadelerine yer verdi.

Proje ile kadınların istihdamının geliştirilmesine dikkat çeken Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakı Özölçer, "Bu proje, hem kadın istihdamını desteklemek hem de hasta ve yaşlı bakım ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla Üniversite-Kamu işbirliğinin başarılı bir örneğini sunmaktadır. Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Zonguldak İş-Kur Müdürlüğü, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Üniversitemiz bir araya gelerek bu güzel ve faydalı işbirliğini oluşturmuştur. Bu projenin, kadınlarda istihdamın geliştirilmesi ve kentte benzer konuların çözümü için yeni bir model oluşturulmasında, bizlere yol gösterici olacağına inanıyoruz. Bu başlık altında önemli sorunlarla karşı karşıya kalmaktayız. Bunlar arasında işsizlik, işgücüne yönelik eğitim eksikliği, eğitime ulaşmada zorluk, işgücüne katılamama, sosyoekonomik şartların zorlayıcı etkisi altında yaşanan ailevi faktörler sayılabilmektedir. Toplumsal gelişimde primer rol oynamasına rağmen dezavantajlı gruplardan biri olan ve istihdamda geri kalan kadınların, aile ve toplumdaki etkileri de bu bağlamda zayıflamaktadır. Kadının sosyo-ekonomik rolünün gelişmesi toplumsal gelişmeyi de mutlaka beraberinde getirecektir. Bu gelişim ve değişim öncelikle eğitim alan kadının ailesinde başlayacak, daha sonra da beraberinde toplumsal gelişmeye ve kalkınmaya katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Önemli bir ihtiyacın belirlendiğinin altını çizen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da "Amacına yönelik bir projeye ev sahipliği yapmış. Tabii ki bu projede sayın hocam da ifade ettiler. Gerçekten Zonguldak Ecevit Üniversitesi eğitim, öğretim alanında akademik alanında gerçekten iftihar kaynağımız. Türkiye’de, dünyada parlayan bir yıldız. Ama bunun ötesinde diğer sosyal projelerde, kamu özel sektör iş birliğinde de çok istekli olduğunu ve bu konularda da çok önemli çalışmalar yaptığını, yapmış olduğunu görmek ayrıca bizi mutlu etmektedir. Bu projede gerçekten onlardan bir tanesidir. Gerçekten proje konusu yaşlı ve hasta bakımını destekleme elemanı yetiştirilmesi Türkiye’nin ve ilimizin toplum olarak hepimiz yaşıyoruz. Kendi çevremizde gördüğümüz, yaşadığımız çok önemli bir ihtiyaç. Bu alanda bir diğer konu tabii kadınların istihdamı daha çok kadınların bu alanda yetiştirilmesi ve istihdama katılması çok önemli bir konu. Çok önemli bir başarı. Tabii bu bir başlangıç. İnşallah bunun devamı da gelir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere ve eğitmenlere belgeleri takdim edildi.