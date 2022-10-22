DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince devam eden ’Vefa’ projesi çerçevesinde yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince devam eden ’Vefa’ projesi çerçevesinde yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde temizlik yapıldı.

Düzce’de devam eden ’Vefa’ projesi çerçevesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde ekipler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların bakımlarına ilişkin temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayan ekiplerce, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.