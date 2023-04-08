Muğla’nın Ortaca ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye işbirliğinde ilçede yaşayan yaşlı ve engellilere ücretsiz yemek dağıtımı projesi çerçevesinde ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye öz kaynakları ile yeni araç alımı yapıldı.

Ortaca Kaymakamlığımızca ve Ortaca Belediye Başkanlığımızca ortaklaşa yürütülen ‘Yaşlı ve Engelliler İçin Yalnız Değilsiniz Yemek Projesi’ çerçevesinde kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlar ile engelli vatandaşlara evlerinde 12 ay boyunca öğle ve akşam yemeği dağıtımı yapılacak.

Yemek dağıtımında kullanılacak araç alımı Ortaca Belediyesi tarafından gerçekleştirilirken, araç Belediye öz sermayesi karşılandı.