Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu, 65 yaş üzeri ile engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahipleri için vize dönemi başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi belediye otobüslerinde kullanıma sunduğu 65 yaş üzeri ile engelli ve yasal haklarından dolayı ulaşımdan ücretsiz yararlanan diğer Denizli Kart sahipleri için vize dönemi başladı. Bu kapsamda söz konusu Denizli Kart sahiplerinin 31 Aralık 2024’e kadar kartlarını vize yaptırmaları gerektiği açıklandı. 31 Aralık’a kadar vize işlemini yaptırmayan Denizli Kart sahiplerinin vize işlemini yaptırana kadar kartlarını kullanamayacakları belirtildi. Vize yaptıracak 65 yaş üzeri Denizli Kart sahiplerinin kimlik bilgilerini içeren nüfus cüzdanı, ehliyet gibi resmi bir belge, engelli kartı hak sahiplerinin ise geçerlilik süresi devam eden %40 ve üzeri engelli kartı veya güncel raporlarını göstererek vizelerini yaptırabilecekleri ifade edildi.

Kart çıkartmak için gerekli belgeler

Ücretsiz engelli Denizli Kart çıkarmak için yüzde 40 ve üzeri engelli heyet raporu fotokopisi veya engelli kartı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerektiği kaydedilirken, 65 yaş ve üzeri için de nüfus cüzdanı, ehliyet gibi kimlik belgesinin 1 adet fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğraf gerektiği belirtildi. Vesikalık fotoğrafların son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerektiği de işaret edilirken, vize işleminin 2 yıl geçerli olacağı belirtildi.

Vize işlemlerinin yapılacağı yerler

Vize işlemlerinin Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’ ye ait; Çınar Kart Dolum Merkezi ( Gazi Bulvarı Kapalı Spor Salonu Yanı), Kampüs (Son Durak) Kart Dolum Merkezi ve Valilik Kart Dolum Merkezinden yaptırabilecekleri duyuruldu.