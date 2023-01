Antalya’nın Alanya ilçesi kış mevsiminde yaşlı turistlerin uğrak adresi oluyor. Kış mevsiminin ülkelerinde soğuk olması ve ekonomik olarak daha uygun gelen Alanya’yı tercih eden turistler, iklimin tercih nedenleri arasında en önemli faktör olduğunu söyledi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kış mevsiminde de turizm hareketi sürüyor. Her yıl kış mevsiminde tatil için Alanya’yı tercih eden emekli turistler, ülkelerinde soğuk hava nedeniyle kış aylarında havanın daha sıcak olduğu Alanya’yı tercih ediyor. Yaşlı turistlerin uzun sürelerdir kış aylarında Antalya ve Alanya bölgesine geldiğini ifade eden Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ilçede kurmuş oldukları dostluklar olduğunu ve turizm elçisi gibi hareket ettiklerini ifade etti.

Ülkelerindeki ekonomik şartların da Türkiye’yi tercih etmelerinin bir diğer nedeni olduğunu ifade eden ALTİD Başkanı Sili, "Bu sene Avrupa’da genel anlamda ekonomik şartlarla doğru orantıda baktığımızda uzun süreli kalışlarda bizim vermiş olduğumuz fiyatlar ve hizmet onların emekli olmalı hasebiyle burada daha uygun rakamlara tatillerini geçirmelerine neden oluyor. Almanya, Hollanda gibi ülkelerde şu an tamamen soğuk bir hava var. Buraya geldikleri zaman hem psikolojik olarak kendilerini iyi hissediyorlar hem de uzun süreli kış dönemini burada geçirerek ülkelerine geri dönüyorlar. Ayrıca günlük alışveriş ve sosyal etkileşimlerin de harcamış oldukları rakamlar, ülkelerinin paralarıyla kıyaslandığında çok daha uygun. Kendi ülkelerinde satın alamayacakları hizmeti bizden alabiliyorlar. Bu noktada baktığımızda iki noktada da çok önemli. Kışın hareketliliği sağlamamız açısından bu insanların turizm elçisi gibi hareket etmeleri açısından ve bir diğer taraftan tatillerini çok daha uygun geçirmeleri açısından uzun süreli kalışlar gerçekleştiriyorlar" dedi.

Ayrıca, 2018 ve 2019 kış sezonuna oranla yüzde 10’luk artış olduğunu belirten Başkan Sili, bu rakamları artırmak için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"İklim nedeniyle kışın Antalya’yı tercih ediyoruz"

Sağlık problemleri nedeniyle kış aylarını sıcak iklimde geçirdiğini ifade eden Almanya uyruklu Klose Peter, "Benim kalbim ile ilgili sağlık problemlerim var. Türkiye bu noktada bana iyi geliyor. Yazın Almanya’da güzel bir sıcaklık olduğu için bir yere gitmiyoruz. Kışın daha sıcak yerleri tercih ediyoruz. Bu birkaç hafta ile 4 hafta arasında değişiyor. Buradaki iklimi çok seviyoruz. İklim nedeniyle kışın Antalya’yı tercih ediyoruz. Yılbaşında hava sıcaklığı burada 20 derecenin üzerinde oluyor. Bu benim için güzel bir şey" şeklinde konuştu.

2016 yılından beri her kış Alanya’ya eşiyle birlikte tatile geldiğini vurgulayan Eva Maria, "Eşim geçen yıl vefat etti. Artık yalnız geliyorum. Özellikle kışın geliyoruz çünkü buradaki iklim çok iyi. Burada çok mutluyuz. Almanya’dan gelen dostlarım da var, burada tanıştığım arkadaşlarım da var. Türk ve yabancı dostlar edindim. Her şubat ayında burada buluşuruz. Alanya çok hoşumuza gidiyor. Sağlık nedeniyle devamlı Alanya’yı tercih ediyoruz. Pek çok farklı neden de var fakat her zaman burayı tercih ediyoruz" diye konuştu.

Alanya’da ısınma ile ilgili bir problemlerinin olmadığını ifade eden Volfgan Keiner, "Almanya’da çok uzun zamandır kar ve soğuk var. Buraya geldiğim ilk 14 gün çok güzeldi. Güneş pırıl pırıldı. Geçen hafta biraz yağmur yağdı, hava yine çok güzel. İklimi çok güzel. Kış aylarında gelip birkaç hafta kalıyoruz" ifadelerini kullandı.