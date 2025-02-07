Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 80 santimetreyi bulan kar kalınlığında canı sıkılan teyze, eline aldığı çuvalla kaydı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Yukarısökü köyünde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. Kar yağışının tadını çıkarmak ve gençliğine dönmek isteyen 62 yaşındaki Fatma Tığlı, eşi ile birlikte eline çuval alarak evinden kaymaya çıktı. Sokak arasında kaymak için önce yer yapan Fatma Tığlı, ardından çuvalla birlikte yokuştan kaydı. Tığlı’nın kaydığı anları ise eşi cep telefonu kamerasıyla çekerek kayda aldı. Tığlı’nın çuvalla kayması renkli görüntülerin oluşturdu.

Köylerinde kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığını söyleyen Fatma Tığlı, videoyu torunlarına göndermek için çektiklerini ve çuvalla kayarken de çok eğlendiğini söyledi.