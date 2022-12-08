Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralı Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş karayolu Fatih Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.M.K (85) isimli yaşlı şahsa H.Y. idaresindeki 33 TR 452 plakalı otomobil çarptı.

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