Yunusemre Belediyesi, Maldan Mahallesinde yaşayan 89 yaşındaki Fatma Keskin’in soba talebine duyarsız kalmadı. Yaşlı kadının sobasını temin eden belediye ekipleri, eve giderek sobayı kurdu. Fatma Keskin duygularını, “Artık sıcacık bir evde oturacağım. Allah Çerçi başkanımızdan razı olsun” sözleriyle aktardı.

Yunusemre Belediyesi, Maldan Mahallesinde yaşayan 89 yaşındaki Fatma Keskin’in soba talebine duyarsız kalmadı. Yaşlı kadının sobasını temin eden belediye ekipleri, eve giderek sobayı kurdu. Fatma Keskin duygularını, “Artık sıcacık bir evde oturacağım. Allah Çerçi başkanımızdan razı olsun” sözleriyle aktardı.

Yunusemre Belediyesi, her koşulda ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi tarafından erzak ve hijyen kolisi desteğinde bulunulan Maldan Mahallesi sakini 89 yaşındaki Fatma Keskin’in soba talebi yerine getirildi. Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kadını ziyaret ederek sobasını teslim etti. Fatma Keskin’in sobasını da kuran ekip, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin selamını ileterek, hal hatır sorup sohbet etti.

“Artık sıcacık bir yuvada oturabileceğim”

Soğuk kış günlerini artık rahat geçirebileceğini belirten Keskin, Yunusemre Belediyesi ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti. Keskin, “Devletimiz dağın başında bile bizi arayıp buldu. Eksiklerimizi giderdi. Allah devletimize zeval vermesin. Daha önce gelip erzak verdiğinizde soba ihtiyacımı dile getirdim. Siz gittikten sonra acaba gelirler mi diye geceleri gözüme uyku girmedi. Allah sizlerden ve başkanımızdan bir değil binlerce kez razı olsun. Haftası dolmadan sobamı getirip kurdunuz. Soğuk kış gününde hem gönlümü hem yuvamı ısıttınız.” dedi.