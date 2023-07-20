Zonguldak’ta Yardımseverler Derneği üyesi 88 yaşındaki Sevim Ar’ın 2 böbrek ve karaciğeri 3 kişiye can oldu.

Zonguldak’ta Yardımseverler Derneği üyesi 88 yaşındaki Sevim Ar, dün hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı. Ar’ın, ölümünün öncesinde doktorların tavsiyesi ile 2 böbrek ve karaciğerini bağışladığı öğrenildi. Ar’ın hayatını kaybetmesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesinde Sevim Ar’ın 2 böbrek ve karaciğeri alınarak organ sırası bekleyen hastalar için Ankara’ya gönderildi. Merhum Ar’ın organları, organ sırası bekleyen 3 kişiye nakledilerek umut olacak. Ar’ın bu anlamlı davranışı yediden yetmişe herkese örnek oldu.