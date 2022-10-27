Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, isteğini karşılıksız bırakmadıkları yaşlı kadını evinde ziyaret ederek eline ve saçlarına kına yaktı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, isteğini karşılıksız bırakmadıkları yaşlı kadını evinde ziyaret ederek eline ve saçlarına kına yaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ulusal düzeyde hayata geçirilen Vefa (Yaşlı Evde Bakım) ve Ulusal Hane Ziyaretleri programları çerçevesinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bakıma muhtaç, kimsesiz, ihtiyaçlarını karşılayamayan, engelli ve kronik hastalığı olan 44 hane ziyaret ediliyor. Taşköprü ilçe merkezinde ikamet eden ve ekiplerden saçına ve ellerine kına yakılması talebinde bulunan 66 yaşındaki kadının evine giden Taşköprü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, yaşlı kadının talebini yerine getirdi. Ekipler, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek hem saçlarına hem de eline kına yaktı. Dileği yerine gelen yaşlı kadın, ekiplere teşekkür etti.