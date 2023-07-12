Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşlı kadının yakı almak için gittiği eczanenin ilaç rafında unuttuğu umre için biriktirdiği 18 bin 500 TL’yi, eczacılar buldu.

Kestel’in Ümitalan Mahallesi’nde ikamet eden Ayşe Demir (68), 8 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde İnegöl’e geldi. İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Koyuncu Sokak’ta faaliyet gösteren eczaneye giden kadın, eczacıdan sırt ağrıları için yakı istedi. Yakıyı alan kadın, elindeki poşette bulunan 18 bin 500 TL içinden parayı alıp görevliye uzattı, o sırada paraları rafın üzerine koydu. Yakı ilacını alan kadın, rafa koyduğu parayı unutup evine gitti. Evine gittiğinde paralarının üzerinde olmadığını fark eden ve parayı nerede düşürdüğünü hatırlayamayan kadın, polis karakoluna giderek başvuruda bulundu.

2 gün sonra bulundu

Eczane çalışanı Meral Şahar, rafları düzenlerken poşet içinde bir miktar para olduğunu fark etti. Şahar, polise haber verip parayı teslim etti. Polis ekipleri 18 bin 500 TL kaybeden başvuruları inceledi ve kişiyi tespit ettiler. Paranın Ümitalan Mahallesi’nde ikamet eden kadına ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, telefonla aradıkları kadını eczaneye davet etti.

Mevsimlik işçi kadın umre için biriktirmiş

Parasına kavuşan Ayşe Demir, "Nasıl kaybettiğimi hiç hatırlamıyorum. Ben oğlumun yanına gittim. Pazara giderken de eczaneye uğradım. İşimi halledip, pazara gittim. Pazardan sonra Ümitalan köyüne gittim. Köye gittikten sonra parayı kontrol ettim, bir baktım para yok. Gelinimi aradım, acaba orada mı düşürdüm diye. Evi aradım, yok. Site yönetimine sordum, onlar da ’hiç araştırma direkt polise git’ dediler. Karakolda da durumu anlattım. Ne kadar para kaybettiğimi sordular. 18 bin liradan fazla olduğunu söyledim. Kameralara bakarız, eğer bulunmazsa evdeki çocuklarının ifadelerini alırız dediler. Bir süre sonra beni aradılar. Paranın bulunduğunu söylediler. Mutluyum. Bu parayla umreye gideceğiz. Yarısı benim, yarısı arkadaşımın. Umreye gitmek için tarlada çalışarak para biriktiriyoruz" dedi.