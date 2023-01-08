Antalya’nın Manavgat ilçesinde ev yangını ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler evin giriş kapısındaki yangını söndürürken, komşusunun kurtardığı yaşlı kadın çıkarmak istedikleri kiracının kızının erkek arkadaşının gözdağı vermek için yangın çıkardığını iddia etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ev yangını ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler evin giriş kapısındaki yangını söndürürken, komşusunun kurtardığı yaşlı kadın çıkarmak istedikleri kiracının kızının erkek arkadaşının gözdağı vermek için yangın çıkardığını iddia etti.

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084. Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadının olduğu dairede yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri ve polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, odun ve çıra dolu kovanın binanın 1. katında bulunan dairenin kapısına konularak ateşe verilmek suretiyle yangın çıkarıldığını, evde bulunan Emine Yokuş’un bağırması üzerine karşı dairedeki komşusunun yanan kapıyı söndürdüğünü belirledi.

“Kiracının kızının erkek arkadaşı bize gözdağı vermek için bunu yapıyor”

Aynı adreste 2 gün arayla yangın çıkarılmak istendiğini belirten Emine Yokuş, "Bina babama ait. Zemin katta oturan anne ve kızına eve gelip gidenlerden tüm bina sakinleri rahatsız olduğu için evden çıkmasını istediğimiz günden beri bu olaylar yaşanmaya başladı. Kiracının 16 yaşındaki kızının erkek arkadaşı bize gözdağı vermek için bunu yapıyor. Ben fark edip bağırmasam, karşı komşu benim feryadımı duymasa şu an yanmış olabilirdim. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Yangını söndüren kadının komşusu ise, ev sahibinin sesine uyandığını, yangını görünce söndürüp evden çıkardığını dile getirdi. Mahallede oynayan çocuklar ise, evde yangın çıkaran kişinin her gün aşağıdaki eve geldiğini, yangından 5 dakika önce arka bahçeden girdiğini belirttiler.