Denizli’nin Güney ilçesinde sabah saatlerinde evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki yaşlı kadının 2 katlı evinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Güney ilçesi Yağçılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Çetinsarı’ya ait evden dumanlar yükselmeye başladı. Evde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Ayşe Çetinsarı’ya yangın büyümeden evden çıkarak uzaklaştı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık üç saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken evde kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.