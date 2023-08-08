Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini karakol komutanı olarak tanınıp yaşlı kadının 28 bin dolandıran şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde oturan 73 yaşındaki Gülsün Aydar’ı telefonla arayarak kendisini karakol komutanı olarak tanıtan M.Ç., dolandırıcılık olayına karıştığı gerekçesiyle bankadaki paranın çekilerek kendisine teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine dolandırıcıların tuzağına düşen Gülsün Aydar, telefonu hiç kapatmadan dolandırıcıların yönlendirmesiyle bankaya gelerek çektiği 28 bin doları Çatalzeytin ilçesine kadar gelen M.Ç.’ye teslim etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.Ç., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova’da yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.