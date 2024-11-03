Bursa’da metroyla yolculuk yapan yaşlı kadın ayakta durunca baygınlık geçirdi. Bazı vatandaşlar yaşlı kadına yardımcı olurken, yaşlı kadına yer vermeyen duyarsız yolcular ise kameraya yansıdı.

Bursa’da Nilüfer ilçesine gitmek için toplu taşıma aracına binen yaşlı bir kadın yolcular tarafından yer alamadı. Ayakta yolculuk eden kadın, dakikalar sonra dayanamayıp baygınlık geçirdi. Yaşlı kadının yere düştüğü fark eden bazı vatandaşlar hemen müdahale ederken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, o anlar kameraya yansıdı.