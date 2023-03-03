Siirt kent merkezinde yaşayan Hadice Yüksek, ’kefen’ için topladığı parayı depremzedelere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

Siirt kent merkezinde yaşayan Hadice Yüksek, ’kefen’ için topladığı parayı depremzedelere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik çalışmalar kent genelinde devam ettiği belirtildi. İl Müftülüğünü ziyaret eden Hadice Yüksek, kefen parası için topladığı 9 bin 450 lirayı depremden etkilenenler için kullanılmak üzere İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve TDV İl Temsilcisi Ferhat Göztok’a teslim etti. Yüksek, depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Binlerce vatandaşımız da yaralandı. Biz onları bu durumda görünce dayanamadık, elimizden gelen yardımı yaptık" dedi.

İl Müftüsü Kapıcıoğlu da örnek davranışlarından dolayı Yüksek’i tebrik ederek, "Rabbimiz, niyetini kabul buyursun. Ahirette karşılığını kat kat versin. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle acılar göstermesin" şeklinde konuştu.