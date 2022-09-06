Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Nurhan Köreleroğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Konuyla ilgili Edremit Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in turistik Sarıkız Mahallesi 1012 sokakta Ç.K.(21) yönetimindeki 10 FAB 40 plakalı kamyonet, dar sokakta geri manevra yaparken 84 yaşındaki Nurhan Köreleroğlu’na çarparak aracın altına aldı. Nurhan Köreleroğlu kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. Araç sürücüsü geri manevra yaparken yaşlı kadını görmediğini ifade etti.

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