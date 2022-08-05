Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Uygar Daşar ve ekibi 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında bacağı kırılan Hediye Ölger’i başarılı bir şekilde ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Uygar Daşar ve ekibi 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında bacağı kırılan Hediye Ölger’i başarılı bir şekilde ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Hediye Ölger (65) isimli kadın yaklaşık 7 yıl önce Karaman’da geçirdiği trafik kazası sonrası kırılan bacağı nedeniyle şiddetli ağrılar geçirmeye başladı. Ölger, hastane hastane gezdiği sırada tavsiye üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Uygar Daşar ile görüştü. Daşar, yaşlı kadının bacağında ki platinin çıkarılması ve kırılan kemiklerin yeniden düzelmesi için ameliyat olması gerektiğini söyledi.

Ameliyat olmayı kabul eden Ölger, Doç. Dr. Daşar, Dr. Ozan Altun ile Dr. Osman Çömez’in yaklaşık 4.5 saat süren başarılı operasyon geçirdi. Operasyondan yaklaşık 1 ay sonra yapılan kontrollerde kemiklerin kaynamaya başlayan yaşlı kadın sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Daşar, ameliyat hakkında yaptığı bilgilendirmede, 7 yıl önce yapılan ameliyatta konulan platinin uygunsuzluğundan dolayı onu çıkarıp daha sağlam bir platin ve plak eklediklerini belirtti.

Başarılı bir operasyon gerçekleştirdikleri için Daşar’a teşekkür eden Hediye Ölger, ağrılarının yavaşa yavaş azaldığını kaydetti.