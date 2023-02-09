Karslı 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, sattığı düvesinin parasını depremzedelere bağışladı.

Karslı 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, sattığı düvesinin parasını depremzedelere bağışladı.

Kars’ın Akyaka ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, düvesini satıp karşılığında aldığı 13 bin lirayı depremzedelere bağışlanmak üzere köy muhtarı olan oğlu Selahattin Kaçan’a vererek, paranın Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal’a ulaşmasını sağladı. Kars Valisi Türker Öksüz, sosyal medyaya düşen görüntüleri, “Aziz milletimiz ve yüce gönüllü Karslı hemşehrilerim var olsun. Düvesini 13 bin TL’ye satarak paranın tamamını depremzedelere iletilmesi için Akyaka Kaymakamımıza teslim eden Sarıgül ninem, ellerinden öpüyorum” ifadeleri ile paylaştı.