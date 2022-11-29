Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşlı kadın, balkonda iple asılı halde bulundu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşlı kadın, balkonda iple asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, F.O.’yu (63) balkondan iple asılı halde gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde F.O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından F.O.’nun cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından indirilerek cenaze aracına konuldu. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.