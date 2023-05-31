Denizli’nin Bekilli ilçesinde eşiyle birlikte mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan yaşlı kadın, 4 gün sonra 8 kilometre uzaklıkta bir çoban tarafından çalıların arasında sağ olarak bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından omuzlarda taşınan kadının, doğadan bulduklarıyla hayatta kaldığı öğrenildi.

Denizli’nin Bekilli ilçesi Gömce Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki Ayşe Koç, eşi Ahmet Koç ile birlikte 28 Mayıs 2023 günü sabah erkenden mantar aramak için İmralı mevkii olarak bilinen noktaya gitti. Ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç, bir süre sonra ortadan kayboldu. Sırra kadem basan yaşlı kadını eşi Ahmet Koç her yerde arasa da bulamadı. AFAD ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gece gündüz yürütülen arama kurtarma çalışmalarına Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, komando birliği ve arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra gönüllü kuruluşlar da destek verdi.

72 yaşındaki Ayşe Koç’un bulunması için 4 gündür devam eden çalışmalardan sevindirici haber bugün geldi. Yaşlı kadın, Çal ilçesinin Süller Mahallesi ile Çivril ilçesi sınırında bulunan Haşatbeli mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet Doldurma isimli çoban tarafından sağ salim bulundu. Yorgun ve bitkin halde bulduğu yaşlı kadını tanıyan çoban, hemen jandarma ekiplerine haber verdi.

Yolunu kaybetmiş

Kaybolduğu noktadan kuş uçuşu 8 kilometre ilerideki makilik arazide çalıların arasında bulunan Ayşe Koç, yiyecek ve içecek ihtiyacının karşılanmasının jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sedyeye alınarak yola ulaşıncaya kadar omuzlarda taşındı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen yaşlı kadın, eşinden uzaklaşmasının ardından yolunu kaybettiğini, doğada bulduğu otlardan yiyerek ve birikintilerden su içerek yaşama tutunduğunu ifade etti. Yaşlı kadın, sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi.