Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde kar nedeniyle evinin yolu kapanan astım ve diyaliz hastası 83 yaşındaki Neva Köse için Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. Yolun açılması sonucu yaşlı kadına sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürürken, özellikle sağlık sorunu olan vatandaşların evlerine ulaşım sağlanmasına öncelik veriyor. Araklı’nın Yeşilyurt mahallesinde yaşayan 83 yaşındaki astım ve diyaliz hastası Neva Köse’nin evinin yolunun kapandığı ihbarını alan ekipler, anında harekete geçerek yolu ulaşıma açtı.

Sürekli oksijen kullanan yaşlı kadının oğlu Ahmet Köse, “Annem için sık sık ambulans çağırıyoruz. Astımının yanı sıra diyaliz hastası. Yol kapalı olunca tedavi imkanlarından mahrum kalıyor. Yol kapanınca çok endişelendik ancak Büyükşehir ekipleri hızlıca harekete geçip yolumuzu açtı” dedi.