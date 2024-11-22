Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hayata geçirilen Hayatı Onaran Eller Projesinin koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda uygulanmak üzere başlatmış olduğu Ben Her Yerde Varım projesi örnek alınarak Çorlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan Hayatı Onaran Eller projesi bu yıl da sürdürülecek.

Proje ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından belirlenen yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç ailelerin evlerinde ihtiyaç duyulan tamirat ve bakım işlerinin meslek lisesi öğrencileri tarafından yapılması amaçlanıyor. Bu sayede öğrenciler mesleklerini gerçek yaşam şartlarında uygulama ve toplumsal sorunlara pratik çözümler üretme fırsatı bulacaklar.

Öğrencilere aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve sorumluluk kazandırmayı hedeflediğimiz projenin 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam etmesi adına Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.