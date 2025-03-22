Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan ve "Yaşlı Dostu Hastane" unvanına sahip Döşemealtı Devlet Hastanesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenledi

2024 yılı Ağustos ayında hasta kabulüne başlayan ve 23 uzman hekimle 17 farklı branşta poliklinik hizmeti sunan hastanede düzenlenen etkinlik kapsamında, Başhekim Op. Dr. Kamil Gökhan Açar ve hastane yönetimi, polikliniklerde muayene olan ve yatarak tedavi gören yaşlı hastaları ziyaret etti. Ziyarette, yaşlı bireylere çiçek takdim edilerek Yaşlılar Günü hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan, Evde Sağlık Birimi ekipleri de yatağa bağımlı hastaları evlerinde ziyaret ederek hem sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmeler yaptı hem de çiçek ve çeşitli hediyeler sundu.

Döşemealtı Devlet Hastanesi, "Yaşlı Dostu Hastane" konsepti kapsamında özel olarak oluşturulan Yaşlı Polikliniği ile yaşlı bireylere yönelik sağlık hizmeti sunmaya devam ederken, Hemodiyaliz ve Evde Sağlık Birimi ekipleri de hastaların konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, yaşlı bireylere yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağladı.